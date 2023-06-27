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Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО, - Зеленский

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Вторник 27 июня 2023 13:51
Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение к вступлению в НАТО на саммите Альянса в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления", - написал он.

Президент отметил, что работает вместе с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными.

Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО, - Зеленский

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после завершения боевых действий. Однако государство хочет на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, получить политическое решение по поддержке вступления.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидания государства от саммита Альянса уже частично удовлетворены.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Отметим, что в Альянсе уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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Владимир Зеленский НАТО
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