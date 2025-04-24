Украина должна отдать россиянам Крым? Президент ЮАР высказал свою позицию

"Представительница NPR (радио - ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, на готовности Украины идти к безусловному прекращению огня", - подчеркнул Рамафоса.

По его мнению, именно "такое прекращение может произвести соответствующий тон для продолжения переговоров".

"И это должно стать ключевым ингредиентом в переговорном процессе. Поэтому я это рассматриваю как очень хороший такой элемент прогресса. Я считаю, что согласие президента Зеленского к безусловному прекращению огня надо рассматривать в позитивном ключе. Не как вопрос отказа от территорий", - пояснил он.

Рамафоса подчеркнул, что такие вопросы надо обсуждать за столом переговоров.

"Но опять же, если будет введен режим прекращения огня, то это станет процессом начала восстановления доверия, в рамках которого можно уже дальше обсуждать многое. Обсуждать мирно за столом переговоров", - добавил он.