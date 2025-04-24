Зеленский и первая леди прибыли в ЮАР

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", - написал Зеленский.

По его словам, во время визита будет продолжаться работа над тем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям.

"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - подчеркнул он.