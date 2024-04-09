У Украины есть план контрнаступления, но для этого нужно оружие, - Зеленский

Украина разработала план контрнаступления. Для этого необходимым условием является наличие оружия.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства выразил уверенность, что Украина все еще может победить Россию. Для этого ей необходимо современное оружие.
"Да, у России больше людей, больше оружия. Но у Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, если Украина продолжит наращивать производство и получит лицензии от партнеров, то "дело будет не в количестве людей, а в качестве оружия".
Также глава государства затронул тему украинского контрнаступления.
"Да, у нас есть план контрнаступления", - подчеркнул он, добавив, что нашей стране нужно оружие, в том числе от США.
Напомним, еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наша страна будет готовить новое контрнаступление. Но сейчас наши защитники находятся в обороне.
При этом 29 марта глава государства допустил, что контрнаступление наших защитников может начаться уже в этом году, для этого есть несколько условий.
Уже 6 апреля Зеленский подчеркивал, что сейчас у наших защитников хватает снарядов только для обороны, но не для контрнаступления.
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