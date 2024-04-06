Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты

В настоящее время у украинских войск нет снарядов, чтобы начать контрнаступательные действия. Боеприпасов хватает только для защиты.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие. У бригад, которые на более напряженных направлениях, все честно распределяется. Без любимчиков. Сегодня все это есть", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для срыва контрнаступательных действий россиян соответствующего оружия тоже не хватает.

"Что касается срыва их действий в том или ином направлении, например, работать по их аэродромам или самолетам, составам или базам, то для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или оружие. Но этого нам не хватает", - отметил президент.