Україна має план контрнаступу, але для цього потрібна зброя, - Зеленський

Україна розробила план контрнаступу. Для цього необхідною умовою є наявність зброї.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави висловив упевненість, що Україна все ще може перемогти Росію. Для цього їй потрібна сучасна зброя.
"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології", - підкреслив Зеленський.
За його словами, якщо Україна продовжить нарощувати виробництво та отримає ліцензії від партнерів, то "справа буде не в кількості людей, а у якості зброї".
Також глава держави торкнувся теми українського контрнаступу.
"Так, у нас є план контрнаступу", - наголосив він, додавши, що нашій країні потрібна зброя, у тому числі від США.
Нагадаємо, ще в лютому президент України Володимир Зеленський зазначав, що наша країна готуватиме новий контрнаступ. Але зараз наші захисники перебувають у обороні.
При цьому 29 березня глава держави припустив, що контрнаступ наших захисників може розпочатися вже цього року, для цього є кілька умов.
Вже 6 квітня Зеленський наголошував, що зараз у наших захисників вистачає снарядів лише для оборони, але не для контрнаступу.
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