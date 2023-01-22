ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 января 2023 15:44
Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон Фото: бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время сегодняшнего приезда в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимые инструменты, чтобы победить незаконно вторгшуюся на ее территорию Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня, 22 января, Джонсон приехал в Украину. В рамках визита он прогулялся по улицам Бородянки Киевской области.

"Это честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Слишком долго продолжаются страдания народа Украины... Единственный способ положить конец этой войне - это победа Украины - и победа как можно скорее... Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира", – заявил экс-премьер.

Он также взвесил спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор российским силам и подчеркнул, что Украина должна получить всю необходимую поддержку от партнеров.

"Это момент удвоить и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения работы", – подчеркнул он.

Напомним, в сети уже появились фото сегодняшней встречи Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Борис Джонсон
NEWS
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина