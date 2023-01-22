Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время сегодняшнего приезда в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимые инструменты, чтобы победить незаконно вторгшуюся на ее территорию Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сегодня, 22 января, Джонсон приехал в Украину. В рамках визита он прогулялся по улицам Бородянки Киевской области.

"Это честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Слишком долго продолжаются страдания народа Украины... Единственный способ положить конец этой войне - это победа Украины - и победа как можно скорее... Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира", – заявил экс-премьер.

Он также взвесил спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор российским силам и подчеркнул, что Украина должна получить всю необходимую поддержку от партнеров.