Украина должна получить все необходимые инструменты для победы, - Джонсон
Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время сегодняшнего приезда в Киев заявил, что Украина должна получить все необходимые инструменты, чтобы победить незаконно вторгшуюся на ее территорию Россию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Сегодня, 22 января, Джонсон приехал в Украину. В рамках визита он прогулялся по улицам Бородянки Киевской области.
"Это честь посетить Украину по приглашению президента Зеленского. Слишком долго продолжаются страдания народа Украины... Единственный способ положить конец этой войне - это победа Украины - и победа как можно скорее... Чем быстрее Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и для всего мира", – заявил экс-премьер.
Он также взвесил спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор российским силам и подчеркнул, что Украина должна получить всю необходимую поддержку от партнеров.
"Это момент удвоить и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения работы", – подчеркнул он.
Напомним, в сети уже появились фото сегодняшней встречи Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского.
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