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Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги, - Джонсон

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Україна, Неділя 22 січня 2023 15:44
Україна має отримати всі необхідні інструменти для перемоги, - Джонсон Фото: колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Експрем'єр Британії Борис Джонсон під час сьогоднішнього приїзду до Києва заявив, що Україна має отримати всі необхідні інструменти, щоб перемогти Росію, яка незаконно вторглась на її територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні, 22 січня, Джонсон приїхав до України. В рамках візиту він прогулявся вулицями Бородянки Київської області.

"Це честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України... Єдиний спосіб покласти край цій війні - це перемога України - і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", - заявив експрем'єр.

Він також зважив суперечку щодо того, чи отримає Україна більше танків, щоб дати відсіч російським силам та наголосив, що Україна має отримати всю необхідну підтримку від партнерів.

"Це момент подвоїти й дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення роботи", - підкреслив він.

Нагадаємо, в мережі вже з'явились фото сьогоднішньої зустрічі Джонсона та українського президента Володимира Зеленського.

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