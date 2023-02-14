США не будут выступать против передачи самолетов Украине, - Остин

Соединенные Штаты Америки не будут останавливать другие страны, в случае их намерения передать Украине самолеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина на брифинге.

"Я хочу официально заявить по любым самолетам от Польши. США никогда не останавливали Польшу от поставок чего не будь. Но решение поставлять что-то, это решение, которое принимается руководством этой страны и это не то, что мы будем диктовать", - заявил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Остина, у союзников Украины пока нет объявлений о возможных поставках истребителей.

Согласно данным СМИ, США предполагают, что могут отправить свои боевые самолеты в Украину во время затягивания войны, или же предоставить разрешение на реэкспорт истребителей F-16.

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