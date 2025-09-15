Украина имеет дроны-перехватчики для уничтожения реактивных "Шахедов", - Палиса

Журналист спросила у Палисы, какую эффективность демонстрируют украинские дроны-перехватчики.

"Разная модель демонстрирует разную. Но на это влияет очень много факторов, начиная от модели, завершая обученностью экипажа, погодными условиями", - ответил Палиса.

По его словам, Украина пытается выстроить оптимальную систему на разных рубежах и высотах, чтобы эффективно справляться со всеми массированными угрозами с воздуха.

Также у заместителя руководителя ОП спросили, есть ли у Украины защита от российских реактивных "Шахедов".

"У нас есть тоже дроны-перехватчики, которые способны бороться с "Шахедами" на реактивных двигателях. Враг развивается и мы на месте не стоим, у нас другого варианта нет", - отметил Палиса.