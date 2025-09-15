Україна має дрони-перехоплювачі для знищення реактивних "Шахедів", - Паліса

Журналіст запитала у Паліси, яку ефективність демонструють українські дрони-перехоплювачі.

"Різна модель демонструє різну. Але на це впливає дуже багато факторів, починаючи від моделі, завершуючи навченістю екіпажу, погодними умовами", - відповів Паліса.

За його словами, Україна намагається вибудувати оптимальну систему на різних рубежах і висотах, щоб ефективно справлятися з усіма масованими загрозами з повітря.

Також у заступника керівника ОП запитали, чи є в України захист від російських реактивних "Шахедів".

"У нас є теж дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "Шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається і ми на місці не стоїмо, у нас іншого варіанту немає", - зазначив Паліса.