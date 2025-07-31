Уязвимые цели: эксперт успокоил способностью Украины сбивать реактивные "Шахеды"

Реактивные ударные беспилотники типа "Шахед", которые начали применять россияне, не являются неуязвимыми. Существует много способов сбить такой дрон и в некоторых случаях это проще, чем уничтожить "Шахед" с "традиционным" двигателем.

Романенко подтвердил, что 30 июля россияне применили по Украине восемь реактивных "Шахедов", но это произошло на северном направлении. Он напомнил, что реактивные дроны оккупанты пытались применить еще в январе 2024 года. Как оказалось, эти беспилотники очень уязвимы к ПЗРК.

"Если там реактивный двигатель, он дает источник теплового излучения. И все ракеты с инфракрасными головками самонаведения, то есть такие, которые наводятся на источники тепла, они будут поражать эти "Шахеды". ПЗРК у нас каждая мобильная группа имеет. Или американские "Стингеры", или польские ПЗРК, которые тоже очень эффективны, или старые советские "Стрела", - пояснил эксперт.

Реактивные "Шахеды" могут стать некоторой проблемой для мобильных огневых групп. Но это не проблема для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным наведением снарядов.

"Гепарды" по ним работают спокойно, "Гепарды" способны сбивать крылатые ракеты с вдвое большей скоростью", - напомнил Романенко.

Поэтому, считает эксперт, не стоит говорить, что "все пропало". Россияне не смогут использовать эти дроны массово. Да, они могут стать проблемой для МВГ и дронов-перехватчиков без искусственного интеллекта - скорости отличаются.

Но эта же скорость реактивного дрона делает его очень уязвимым для еще одного компонента противовоздушной обороны. Речь идет о самолетах, которым значительно удобнее будет работать по таким скоростным целям.

"Ракеты с тепловым наведением малой дальности - F-16 способен нести до шести таких ракет - они спокойно могут работать. Кроме того, более высокая скорость, самолету комфортно, если у такого Шахеда скорость 450 км. Это комфортно для самолета-истребителя, это не 200 км скорость Шахеда. Здесь он спокойно может преследовать и расстреливать из пушки", - пояснил Романенко.

Таким образом, украинскую противовоздушную оборону просто ждет переконфигурация в плане распределения целей. Говорить о том, что "нет лома против приема", не стоит.