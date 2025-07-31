Уязвимые цели: эксперт успокоил способностью Украины сбивать реактивные "Шахеды"
Реактивные ударные беспилотники типа "Шахед", которые начали применять россияне, не являются неуязвимыми. Существует много способов сбить такой дрон и в некоторых случаях это проще, чем уничтожить "Шахед" с "традиционным" двигателем.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
Романенко подтвердил, что 30 июля россияне применили по Украине восемь реактивных "Шахедов", но это произошло на северном направлении. Он напомнил, что реактивные дроны оккупанты пытались применить еще в январе 2024 года. Как оказалось, эти беспилотники очень уязвимы к ПЗРК.
"Если там реактивный двигатель, он дает источник теплового излучения. И все ракеты с инфракрасными головками самонаведения, то есть такие, которые наводятся на источники тепла, они будут поражать эти "Шахеды". ПЗРК у нас каждая мобильная группа имеет. Или американские "Стингеры", или польские ПЗРК, которые тоже очень эффективны, или старые советские "Стрела", - пояснил эксперт.
Реактивные "Шахеды" могут стать некоторой проблемой для мобильных огневых групп. Но это не проблема для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным наведением снарядов.
"Гепарды" по ним работают спокойно, "Гепарды" способны сбивать крылатые ракеты с вдвое большей скоростью", - напомнил Романенко.
Поэтому, считает эксперт, не стоит говорить, что "все пропало". Россияне не смогут использовать эти дроны массово. Да, они могут стать проблемой для МВГ и дронов-перехватчиков без искусственного интеллекта - скорости отличаются.
Но эта же скорость реактивного дрона делает его очень уязвимым для еще одного компонента противовоздушной обороны. Речь идет о самолетах, которым значительно удобнее будет работать по таким скоростным целям.
"Ракеты с тепловым наведением малой дальности - F-16 способен нести до шести таких ракет - они спокойно могут работать. Кроме того, более высокая скорость, самолету комфортно, если у такого Шахеда скорость 450 км. Это комфортно для самолета-истребителя, это не 200 км скорость Шахеда. Здесь он спокойно может преследовать и расстреливать из пушки", - пояснил Романенко.
Таким образом, украинскую противовоздушную оборону просто ждет переконфигурация в плане распределения целей. Говорить о том, что "нет лома против приема", не стоит.
Отметим, ранее Романенко объяснил, почему россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды". Это слишком дорого, одна реактивная копия иранского беспилотника стоит в три раза дороже дрона с "традиционным" двигателем.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". О том же самом сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат - по его словам, это довольно сложные для обнаружения цели.