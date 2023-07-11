Нова зброя та "умови" для членства України в НАТО. Головні заяви першого дня саміту у Вільнюсі

Україна стала на крок ближче до вступу до НАТО завдяки тому, оскільки до неї не застосовуватиметься вимога щодо виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). І, схоже, разом із багаторічною програмою допомоги це головні підсумки саміту НАТО у Вільнюсі для нашої країни.

Зазначимо, основні заяви прозвучали на прес-конференції генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Сьогодні союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО", - повідомив він за підсумками зустрічі лідерів.

багаторічна програма допомоги

Перший елемент - це багаторічна програма допомоги Україні, яка забезпечить перехід від радянських до натовських стандартів.

"Це також допоможе відновити сектор безпеки та оборони України. І покрити критичні потреби у паливі, устаткуванні для розмінування та медикаментах", - додав він.

Рада Україна-НАТО

За словами Столтенберга, союзники погодилися запустити Раду Україна-НАТО - форум для кризових консультацій та ухвалення рішень, у рамках якого українська сторона буде рівним учасником.

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на завтрашнє засідання Ради за участю президента Володимира Зеленського.

скасування вимоги про ПДЧ

"По-третє, ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО. І погодилися зняти вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях членства України з двоетапного на одноетапний. Ми також ясно дали зрозуміти, що запросимо Україну вступити до НАТО, коли всі союзники будуть згодні з тим, що вона виконала умови. Це сильний пакет для України. І чіткий шлях до членства в НАТО", - додав генсек.

Він також уточнив, що процес вступу України складатиметься з одного кроку, а не двох. За його словами, у контексті ПДЧ наша країна вже переросла ці вимоги з урахуванням тісної співпраці з 2014 року та того, як українська армія показала себе в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Коментуючи, у чому різниця з підсумками саміту-2008 у Бухаресті, Столтенберг наголосив, що тоді союзники домовилися про вступ України через ПДЧ та підтверджували це на кожному саміті. Наразі такої вимоги більше немає.

Україна має перемогти у війні

Столтенберг додав, що союзники надають Україні значну допомогу, оскільки це необхідно для перемоги над Росією.

"Якщо не буде перемоги, то не буде й підстав для того, щоб говорити про членство", - наголосив він.

Умови для України та чому немає графіка

"Ми погодили широкий пакет з багатьох елементів, які наблизять Україну до членства в НАТО. Це значна підтримка в оперативній сумісності та реформах, і це є необхідними умовами для вступу. Також ми надсилаємо серйозний політичний меседж, у комюніке чітко йдеться про членство. Ще ніколи з сторони НАТО не було такого сильного меседжу щодо шляху та членства", - зазначив Столтенберг.

За його словами, кандидат на вступ повинен мати належне державне управління та сильні оборонні установи. І незважаючи на те, що Україна героїчно протистоїть Росії, слід дочекатися завершення війни, оскільки Альянс не готовий воювати з РФ.

Він також відповів на запитання, чому не було встановлено графіку вступу України.

"Якщо подивитися на інші країни-члени, вони дотримувались певних умов. Там не було часових рамок", - додав він.

Що увійшло до підсумкового комюніке

Країни-учасниці НАТО підтримують прагнення України вступити до Північноатлантичного альянсу.

"Майбутнє України в НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, взяте нами на саміті 2008 року в Бухаресті, про те, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства", - йдеться у документі.

Союзники продовжать аналізувати прогрес у галузі оперативної сумісності та демократичних реформ. Крім того, міністри закордонних справ регулярно оцінюватимуть прогрес у рамках національної програми України.

Запрошення Україні приєднатися до Північноатлантичного альянсу надішлють, коли будуть виконані всі умови і з цим погодяться союзники.

Пріоритетним завданням залишається продовження нелетальної допомоги з боку НАТО у рамках Всеосяжного пакету допомоги (CAP). За останній рік на нього було виділено понад 500 євро. Щоб підтримати Україну в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, союзники перетворять CAP на багаторічну програму.

Крім того, у комюніке НАТО засуджує нарощування ядерних сил Росії та розміщення боєголовок у Білорусі.

"Неприпустимо, щоб Росія використовувала такі системи подвійного призначення для нападу на цивільне населення та критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні... Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії та її ядерні сигнали", - йдеться у документі.

Важливі анонси

Єнс Столтенберг окремо підкреслив анонси, які сьогодні зробили країни НАТО. Йдеться, зокрема, про оголошення президента Франції Еммануеля Макрона про передачу далекобійних ракет SCALP.

Це авіаційні ракети, що є аналогами Storm Shadow. Вони здатні вражати цілі на великих відстанях. Детальніше читайте у матеріалі "SCALP б'є на сотні кілометрів. Головне про французький аналог Storm Shadow".

Також Німеччина має намір оголосити новий пакет військової допомоги на 700 млн євро. До нього увійдуть ще дві пускові установки системи протиракетної оборони Patriot та інше озброєння класу "земля-повітря".

Німецькі ЗМІ ще анонсують передачу 25 танків Leopard 1, 20 бойових машин піхоти Marder, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та боєприпасів для танків Leopard, а також кількох розвідувальних дронів.

Сьогодні також було офіційно створено коаліцію країн, які тренуватимуть українських пілотів на бойових літаках F-16.

"Офіційно: створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України! Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали меморандум", - повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Згідно з меморандумом, пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання. При цьому передбачено можливість розширення програми інші типи винищувачів. Також коаліція працюватиме над постачанням F-16 для України.

Коаліція складається з Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великобританії.

Окремо підписано угоду з Францією, згідно з якою військова допомога Україні збільшується на 170 млн євро. Документ передбачає спрощення процесу закупівлі та постачання французьких озброєнь, а також спільне виробництво запчастин та технічне обслуговування західної техніки.