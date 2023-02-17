Украина на границе с Польшей восстановила два железнодорожных участка: какие именно

По его словам, речь идет о таких участках: госграница - Старжава - Хыров - Нижанковичи - госграница (линия 102) и Хыров - Самбор.

Также УЗ отремонтировала вокзальную инфраструктуру и пассажирские платформы в Хирове, Нижанковичах и Старжаве.

"Все работы были выполнены в рекордные сроки - меньше, чем через год. Благодаря завершению этих проектов мы существенно нарастим пропускную способность нашей западной границы, в частности ее ключевого направления - польского", - написал Кубраков.

Он объяснил, что это дает дополнительные возможности для экспортеров и увеличения логистических путей для транспортировки международной помощи по Украине и позволяет ускорить практическую интеграцию нашей страны в европейский рынок.

"Восстановление этих двух участков являются не единственными железнодорожными проектами, которые мы реализовали в течение последних месяцев. В 2022 году завершили реконструкцию и электрификацию участка Ковель - Изов - госграница", - отмечает Кубраков.

Он добавил, что перевод тяги на этом участке на электрическую теперь делает логистику между Украиной и Польшей значительно более эффективной, а количество пар поездов в страны Европы в сутки в перспективе может достигнуть 14.

Напомним, вчера в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей приостанавливали движение грузовых автомобилей.

На границе с Польшей заработал пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице" во Львовской области для пустых грузовиков.

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