Через один из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановили движение грузовиков

В пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей сегодня приостановили движение грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Отмечается, что пропуск грузовиков в Польшу приостановили из-за протеста аграриев на подъездных путях к пункту пропуска с польской стороны. По данным пограничников Польши, акции продлятся с 11:00 до 24:00.

Отмечается, что пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке.

Украинские пограничники призывают водителей учесть информацию.

Напомним, на границе с Польшей заработал пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" во Львовской области для пустых грузовиков.

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