Через один из пунктов пропуска на границе с Польшей приостановили движение грузовиков
В пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей сегодня приостановили движение грузовых автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
Отмечается, что пропуск грузовиков в Польшу приостановили из-за протеста аграриев на подъездных путях к пункту пропуска с польской стороны. По данным пограничников Польши, акции продлятся с 11:00 до 24:00.
Отмечается, что пропуск автобусов осуществляется в обоих направлениях в обычном порядке.
Украинские пограничники призывают водителей учесть информацию.
Напомним, на границе с Польшей заработал пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" во Львовской области для пустых грузовиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.