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Україна на кордоні з Польщею відновила дві залізничні дільниці: які саме

Фото: Україна на кордоні з Польщею відновила дві залізничні дільниці (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Марія Кучерявець

На кордоні з Польщею відновили ще дві залізничні дільниці. Для цього було відремонтовано майже 70 км колій та оновлено 10 мостів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра інфраструктури і регіонального розвитку Олександра Кубракова.

За його словами, мова йде про такі ділянки: держкордон - Старжава - Хирів - Нижанковичі - держкордон (лінія 102) та Хирів - Самбір.

Також УЗ відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

"Всі роботи були виконані в рекордні строки - менше, ніж за рік. Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку - польського", - написав Кубраков.

Він пояснив, що це дає додаткові можливості для експортерів та збільшення логістичних шляхів для транспортування міжнародної допомоги Україні та дозволяє прискорити практичну інтеграцію нашої країни в європейський ринок.

"Відновлення цих двох дільниць є не єдиними залізничними проєктами, які ми реалізували протягом останніх місяців. У 2022 році завершили реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - держкордон", - зазначає Кубраков.

Він додав, що переведення тяги на цій дільниці на електричну тепер робить логістику між Україною та Польщею значно ефективнішою, а кількість пар поїздів до країн Європи на добу в перспективі може сягнути 14.

Нагадаємо, вчора в пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею призупиняли рух вантажних автомобілів.

Додамо, що на кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" у Львівській області для порожніх вантажівок.

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