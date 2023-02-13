На границе с Польшей заработал пункт пропуска для пустых грузовиков
На границе с Польшей открыли пропускной пункт, где могут проехать пустые грузовики. Он заработал 13 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу в Telegram.
Первый грузовик сегодня уже пересек границу в новом пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" во Львовской области.
Пограничники предупреждают, что в этом КПП могут проехать пустые грузовики максимальным весом более 7,5 тонны.
"Сегодня на границе с Польшей начат пропуск грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза", - отмечают в ГНСУ.
Фото: на границе с Польшей заработал КПП для пустых грузовиков (t.me/DPSUk)
Напомним, ранее мы сообщали, что на границе с Польшей будет открыт пункт пропуска для пустых грузовиков.
Также отметим, что с декабря в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск заработала электронная очередь для грузовиков.
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