Румыния выделяет 50 млн евро на оборону Украины через механизм PURL
Румыния объявила о финансовом участии в международном механизме поддержки обороны Украины, присоединившись к инициативе, координируемой США и поддержанной рядом европейских партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Румынии Оаны Цою на платформе X.
Вклад Румынии в инициативу PURL
Румынское правительство приняло решение присоединиться к инициативе PURL, предусматривающей формирование Перечня приоритетных закупок для обороны Украины.
В рамках этого механизма Бухарест направит 50 млн евро, присоединившись к большинству европейских союзников и другим государствам-единомышленникам.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что финансирование будет осуществляться в пределах утвержденного бюджетного потолка на 2025 год.
По ее словам, участие страны в PURL направлено на укрепление оборонных возможностей Украины и создание условий для достижения устойчивого мира.
Связь с обязательствами в рамках НАТО
В румынской дипломатии подчеркивают, что участие в механизме PURL под руководством США напрямую соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО, а также стратегическому партнерству с Вашингтоном.
Вклад в инициативу рассматривается как элемент укрепления региональной безопасности и коллективной стабильности.
"Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, которые делают вклад в предложение Соединенных Штатов по "Перечню приоритетных закупок для обороны Украины" (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро, вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников", — написала Цою.
Дипломатический контекст
Глава МИД Румынии также отметила, что недавние контакты в Соединенных Штатах придали дополнительный импульс усилиям по достижению справедливого и прочного мира.
По ее оценке, Бухарест продолжает участвовать в европейском и союзном диалоге, направленном на формирование надежных гарантий безопасности для Украины и всего региона.
"Румыния вносит вклад в европейский и союзный дипломатический диалог, а также в совместные усилия, направленные на создание значительных гарантий безопасности как для Украины, так и для региона", — добавила она.
Напоминаем, что Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, в рамках которой союзники финансируют поставки американского вооружения и военной техники для Украины, одновременно объявив о собственных пакетах помощи: Канберра выделяет 63 млн долларов, а Веллингтон — 8,7 млн долларов на поддержку украинских оборонных возможностей.
Отметим, что Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов в рамках механизма PURL, который, по оценке представителей НАТО, на данный момент является ключевым инструментом для оперативного закрытия наиболее критических потребностей украинской обороны.