Главная » Новости » Война в Украине

Румыния выделяет 50 млн евро на оборону Украины через механизм PURL

Румыния, Среда 31 декабря 2025 06:10
Румыния выделяет 50 млн евро на оборону Украины через механизм PURL Фото: флаг Румынии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Румыния объявила о финансовом участии в международном механизме поддержки обороны Украины, присоединившись к инициативе, координируемой США и поддержанной рядом европейских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Румынии Оаны Цою на платформе X.

Вклад Румынии в инициативу PURL

Румынское правительство приняло решение присоединиться к инициативе PURL, предусматривающей формирование Перечня приоритетных закупок для обороны Украины.

В рамках этого механизма Бухарест направит 50 млн евро, присоединившись к большинству европейских союзников и другим государствам-единомышленникам.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что финансирование будет осуществляться в пределах утвержденного бюджетного потолка на 2025 год.

По ее словам, участие страны в PURL направлено на укрепление оборонных возможностей Украины и создание условий для достижения устойчивого мира.

Связь с обязательствами в рамках НАТО

В румынской дипломатии подчеркивают, что участие в механизме PURL под руководством США напрямую соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО, а также стратегическому партнерству с Вашингтоном.

Вклад в инициативу рассматривается как элемент укрепления региональной безопасности и коллективной стабильности.

"Правительство Румынии приняло решение присоединиться к государствам, которые делают вклад в предложение Соединенных Штатов по "Перечню приоритетных закупок для обороны Украины" (PURL), с вкладом в размере 50 миллионов евро, вместе с большинством европейских союзников и других государств-единомышленников", — написала Цою.

Дипломатический контекст

Глава МИД Румынии также отметила, что недавние контакты в Соединенных Штатах придали дополнительный импульс усилиям по достижению справедливого и прочного мира.

По ее оценке, Бухарест продолжает участвовать в европейском и союзном диалоге, направленном на формирование надежных гарантий безопасности для Украины и всего региона.

"Румыния вносит вклад в европейский и союзный дипломатический диалог, а также в совместные усилия, направленные на создание значительных гарантий безопасности как для Украины, так и для региона", — добавила она.

Напоминаем, что Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL, в рамках которой союзники финансируют поставки американского вооружения и военной техники для Украины, одновременно объявив о собственных пакетах помощи: Канберра выделяет 63 млн долларов, а Веллингтон — 8,7 млн долларов на поддержку украинских оборонных возможностей.

Отметим, что Украина получит вооружение со складов США на сумму около 5 млрд долларов в рамках механизма PURL, который, по оценке представителей НАТО, на данный момент является ключевым инструментом для оперативного закрытия наиболее критических потребностей украинской обороны.

Война в Украине Румыния
