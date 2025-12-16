Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности, - Зеленский

"Сложно сказать, на сколько лет это (гарантии безопасности - ред.) Мы это еще не обсуждаем, будут ли ограничены какими-то годами те или иные гарантии или нет", - сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы гарантии безопасности со стороны США были проголосованы в Конгрессе.

"Мы верим, что подобные гарантии будут работать. Хотя мы все понимаем, что это Россия и это агрессор, остановят ли их в будущем те или иные гарантии, безусловно, мы с вами четко не знаем. Поэтому мы и хотим иметь блок, подобный 5 статье, как будут реагировать партнеры. Мы хотим понимать, как будут реагировать на повторную агрессию", - добавил Зеленский.

По его словам, он задает партнерам похожие вопросы и для них это "не очень комфортно". Речь о следующих вопросах: как будут реагировать США в случае повторной агрессии, как будут реагировать европейские партнеры, будут ли это санкции, помощь оружием или другие ответы.

"Я хочу получить как можно более понятные ответы. И чтобы они были поддержаны в юридически обязывающем формате", - подчеркнул он.