Україна і США не обговорювали терміни дії гарантій безпеки, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не обговорювала разом зі США питання того, чи будуть гарантії безпеки для неї обмежені часовими рамками.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

"Складно сказати, на скільки років це (гарантії безпеки - ред.) Ми це ще не обговорюємо, чи будуть обмежені якимись роками ті чи інші гарантії чи ні", - сказав глава української держави.

Він підкреслив, що для України дуже важливо, щоб гарантії безпеки з боку США були проголосовані в Конгресі.

"Ми віримо, що подібні гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх у майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми з вами чітко не знаємо. Тому ми і хочемо мати блок, подібний до 5 статті, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію", - додав Зеленський.

За його словами, він ставить партнерам схожі запитання і для них це "не дуже комфортно". Ідеться про такі питання: як реагуватимуть США в разі повторної агресії, як реагуватимуть європейські партнери, чи будуть це санкції, допомога зброєю або інші відповіді.

"Я хочу отримати якомога зрозуміліші відповіді. І щоб вони були підтримані в юридично зобов'язуючому форматі", - наголосив він.

Чутки про гарантії безпеки

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом 5 статті Північноатлантичного договору.

Сьогодні, 16 грудня, Politico з посиланням на джерела написало про те, що така пропозиція справді дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до Різдва.

При цьому, за даними видання, наступні пропозиції Вашингтона вже можуть бути менш вигідними для України.

