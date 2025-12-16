Україна і США не обговорювали терміни дії гарантій безпеки, - Зеленський

"Складно сказати, на скільки років це (гарантії безпеки - ред.) Ми це ще не обговорюємо, чи будуть обмежені якимись роками ті чи інші гарантії чи ні", - сказав глава української держави.

Він підкреслив, що для України дуже важливо, щоб гарантії безпеки з боку США були проголосовані в Конгресі.

"Ми віримо, що подібні гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх у майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми з вами чітко не знаємо. Тому ми і хочемо мати блок, подібний до 5 статті, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію", - додав Зеленський.

За його словами, він ставить партнерам схожі запитання і для них це "не дуже комфортно". Ідеться про такі питання: як реагуватимуть США в разі повторної агресії, як реагуватимуть європейські партнери, чи будуть це санкції, допомога зброєю або інші відповіді.

"Я хочу отримати якомога зрозуміліші відповіді. І щоб вони були підтримані в юридично зобов'язуючому форматі", - наголосив він.