Зеленский анонсировал новый обмен пленными: хотим забрать 1000 человек

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина .

"Об обмене Рустем (Умеров, - ред.) говорил с Мединским - они в контакте. Хотим забрать 1000 человек, работают над списками", - сказал глава государства.

Относительно встречи украинской и российской делегаций Зеленский заявил, что сейчас это вопрос "без какого-либо движения вперед".

"Мы можем с ними встретиться хоть завтра, если мы хотим просто поговорить. Но нам нужен результат. Мы прочитали все их меморандумы, мы их хорошо знаем. И они наши прочитали - они их изучили очень хорошо. Они знают, что они хотят, а мы знаем, что хотим мы", - сказал президент.

По его словам, россияне сейчас пытаются всяческими методами затянуть переговоры и не хотят окончания войны.

"Они солгали очередной раз - встречаемся, есть договоренность об обмене, и кроме обмена есть договоренность, в каком формате встречаются лидеры, чтобы попытаться договориться об окончании войны, о том или ином этапе. Но встретились и договорились только об обмене. Вернулись и сказали: "Давай обмен пройдет, гражданских ... после гражданских будет звонок с Рустемом, обсудим дальше". Они имели звонок. Теперь говорят: "надо наверное, еще что-то сделать - технические встречи". То есть они оттягивают все", - добавил он.

Зеленский отметил, что будет обсуждать этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, а он будет говорить с Китаем.

"Я думаю, все по немножко будут делать, чтобы встреча на уровне лидеров состоялась", - заявил глава государства.