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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина и РФ "в принципе договорились" о встрече Зеленского с Путиным, - глава МИД Турции

Фото: Хакан Фидан, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в общих чертах согласны, что необходимо провести встречу президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Фидан отметил, что война России против Украины привела к серьезным региональным и глобальным последствиям. 

"Помимо гуманитарной трагедии, целые города разрушены - это с одной стороны, а с другой - мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется всё, кроме ядерного оружия", - добавил министр. 

Он напомнил, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным. 

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", - считает Фидан. 

Глава турецкого МИДа добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса. И если процесс продолжится в том же духе, то "может быть найдено промежуточное решение". 

"У всех есть козырь, который они не раскрывают. Мы пытаемся создать для этого условия", - добавил он, не уточнив, что имеет в виду. 

Встреча Зеленского с Путиным

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что для украинской делегации приоритетной темой обсуждения на переговорах с Россией была организация встречи на уровне лидеров.

После завершения переговоров глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина предложила России провести встречу на уровне лидеров до конца лета.

Предусматривается, что участвовать также будут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

При этом глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский не дал четкого ответа, согласна ли Москва на такое предложение.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияСтамбулМирные переговорыВойна в Украине