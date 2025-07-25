Україна і РФ "в принципі домовилися" про зустріч Зеленського з Путіним, - голова МЗС Туреччини

Україна і Росія в загальних рисах згодні, що необхідно провести зустріч президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Фідан зазначив, що війна Росії проти України призвела до серйозних регіональних і глобальних наслідків.
"Крім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані - це з одного боку, а з іншого - ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни і розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", - додав міністр.
Він нагадав, що під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.
"В принципі було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут на переговорні делегації чекає велика робота", - вважає Фідан.
Голова турецького МЗС додав, що в міру просування переговорів він спостерігає прояв волі до пошуку компромісу. І якщо процес продовжиться в тому ж дусі, то "може бути знайдено проміжне рішення".
"У всіх є козир, який вони не розкривають. Ми намагаємося створити для цього умови", - додав він, не уточнивши, що має на увазі.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що для української делегації пріоритетною темою обговорення на переговорах з Росією була організація зустрічі на рівні лідерів.
Після завершення переговорів глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров розповів, що Україна запропонувала Росії провести зустріч на рівні лідерів до кінця літа.
Передбачається, що брати участь також будуть президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент США Дональд Трамп.
При цьому глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський не дав чіткої відповіді, чи згодна Москва на таку пропозицію.
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