Україна і РФ "в принципі домовилися" про зустріч Зеленського з Путіним, - голова МЗС Туреччини

Фідан зазначив, що війна Росії проти України призвела до серйозних регіональних і глобальних наслідків.

"Крім гуманітарної трагедії, цілі міста зруйновані - це з одного боку, а з іншого - ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до масштабнішої війни і розколу на міжнародній арені. Це складна і дорога війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", - додав міністр.

Він нагадав, що під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі цього тижня обговорювалися умови, за яких може відбутися зустріч Зеленського з Путіним.

"В принципі було досягнуто домовленості про проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут на переговорні делегації чекає велика робота", - вважає Фідан.

Голова турецького МЗС додав, що в міру просування переговорів він спостерігає прояв волі до пошуку компромісу. І якщо процес продовжиться в тому ж дусі, то "може бути знайдено проміжне рішення".

"У всіх є козир, який вони не розкривають. Ми намагаємося створити для цього умови", - додав він, не уточнивши, що має на увазі.