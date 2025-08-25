Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вильнюс будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Telegram Шмыгаля.