ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, - Шмыгаль

Понедельник 25 августа 2025 09:59
UA EN RU
Украина и Литва запустят совместное производство дальнобойных беспилотников, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль и Довиле Шакалене (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вильнюс будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Telegram Шмыгаля.

Особое внимание будет уделяться созданию дальнобойных беспилотников и запуску совместных производств.

Соответствующее Письмо о намерениях подписали в Киеве вместе с Министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Документ открывает возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями.

Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие.

Министр также подчеркнул, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года, что является сильным сигналом долговременной поддержки украинских воинов.

В рамках договоренностей стороны сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской оборонной промышленности.

Производство дронов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков. Он отметил, что количество сбитых российских "Шахедов" будет расти.

В то же время глава государства отметил, что Украина будет контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов.

Кроме того, он написал в соцсетях, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Литва Российская Федерация
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы