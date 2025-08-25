Україна і Литва запустять спільне виробництво далекобійних безпілотників, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Київ і Вільнюс спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Telegram Шмигаля.

Особлива увага приділятиметься створенню далекобійних безпілотників та запуску спільних виробництв.

Відповідний Лист про наміри підписали у Києві разом із Міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне.

Документ відкриває можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.

Шмигаль подякував литовській колезі за візит та продуктивну взаємодію.

Міністр також підкреслив, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, що є сильним сигналом довготривалої підтримки українських воїнів.

У рамках домовленостей сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.