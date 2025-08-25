Україна і Литва запустять спільне виробництво далекобійних безпілотників, - Шмигаль
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Київ і Вільнюс спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Telegram Шмигаля.
Особлива увага приділятиметься створенню далекобійних безпілотників та запуску спільних виробництв.
Відповідний Лист про наміри підписали у Києві разом із Міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне.
Документ відкриває можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві та обміну технологіями.
Шмигаль подякував литовській колезі за візит та продуктивну взаємодію.
Міністр також підкреслив, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року, що є сильним сигналом довготривалої підтримки українських воїнів.
У рамках домовленостей сторони зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української оборонної промисловості.
Виробництво дронів
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.
Водночас глава держави зазначив, що Україна буде контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів.
Крім того, він написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.