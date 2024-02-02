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Украина и Канада запустили работу международной коалиции по возвращению украинских детей

Архивное фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина и Канада сегодня, 2 февраля, запустили работу международной коалиции по возвращению украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, работу коалиции он запустил вместе с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Также они представили рамочный документ их деятельности на заседании в Киеве.

Фото: Старт работы коалиции (twitter.com/AndriyYermak)

Он поблагодарил Канаду и Мелани Жоли за лидерство в создании международной коалиции.

Ермак также подчеркнул, что возвращение депортированных Россией украинских детей является одной из основой плана президента Владимира Зеленского.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения оккупанты на постоянной основе депортируют украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Это стало поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Как рассказывал ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

Также сегодня Зеленский обсудил с новым главой ОБСЕ Иеном Боргом возвращение депортированных украинских детей.

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