Украина и Канада запустили работу международной коалиции по возвращению украинских детей

По его словам, работу коалиции он запустил вместе с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Также они представили рамочный документ их деятельности на заседании в Киеве.

Фото: Старт работы коалиции (twitter.com/AndriyYermak)

Он поблагодарил Канаду и Мелани Жоли за лидерство в создании международной коалиции.

Ермак также подчеркнул, что возвращение депортированных Россией украинских детей является одной из основой плана президента Владимира Зеленского.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения оккупанты на постоянной основе депортируют украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Это стало поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Как рассказывал ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

Также сегодня Зеленский обсудил с новым главой ОБСЕ Иеном Боргом возвращение депортированных украинских детей.