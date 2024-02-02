Україна і Канада запустили роботу міжнародної коаліції з повернення українських дітей

За його словами, роботу коаліції він запустив разом із главою МЗС Канади Мелані Жолі.

Також вони представили рамковий документ їхньої діяльності на засіданні в Києві.

Фото: Старт роботи коаліції (twitter.com/AndriyYermak)

Він подякував Канаді та Мелані Жолі за лідерство у створенні міжнародної коаліції.

Єрмак також підкреслив, що повернення депортованих Росією українських дітей є однією з основою плану президента Володимира Зеленського.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення окупанти на постійній основі депортують українських дітей до Криму, Білорусі або ж віддалених районів Росії. Це стало приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову.

Як розповідав раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

Також сьогодні Зеленський обговорив з новим головою ОБСЄ Ієном Боргом повернення депортованих українських дітей.