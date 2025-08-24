Премьер-министр Канады Карни впервые прибыл в Киев

В День Независимости Украины премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Киев. Он заявил об усилении поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Карни в соцсети Х.

Карни сообщил о своем визите на странице в X, подчеркнув важность этого момента для Украины.

"В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", - отметил он.

Это первый визит главы канадского правительства в Украину.