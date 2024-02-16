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Украина и Франция на 10 лет подписали соглашение о гарантиях безопасности, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины, которое сегодня, 16 февраля, было подписано с Францией, будет действовать 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хочу заверить, что Франция готова к долгосрочной поддержке. Мы подписали соглашение на 10 лет, которое будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО", - отметил Макрон. 

По его словам, Франция обязалась внести 6 млрд евро дополнительно на военные потребности. Такая помощь должна усилить возможности Украины защищать себя. 

Макрон также заверил, что Франция продолжит поддержку Украины в сферах поставок техники, обучения военных и помощи гражданским. 

Президент добавил, что его страна готова усилить оборонно-промышленную базу в пользу европейской обороны. 

Соглашение о гарантиях безопасности

Напомним, сегодня, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию

Он уже встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны

Подобное соглашение Украина уже сегодня заключила с Германией. Более детально о документе - в материале РБК-Украина

 

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