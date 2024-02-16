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Україна і Франція на 10 років підписали угоду про гарантії безпеки, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угода про гарантії безпеки для України, яка сьогодні, 16 лютого, була підписана з Францією, діятиме 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хочу запевнити, що Франція готова до довгострокової підтримки. Ми підписали угоду на 10 років, яка буде діяти, доки Україна не вступить до НАТО", - зазначив Макрон.

За його словами, Франція зобов'язалася внести 6 млрд євро додатково на військові потреби. Така допомога має посилити можливості України захищати себе.

Макрон також запевнив, що Франція продовжить підтримку України у сферах постачання техніки, навчання військових та допомоги цивільним.

Президент додав, що його країна готова посилити оборонно-промислову базу на користь європейської оборони.

Угода про гарантії безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Він уже зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Подібну угоду Україна вже сьогодні уклала з Німеччиною. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

 

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Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель МакронДопомога УкраїніГарантії безпеки