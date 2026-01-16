Украина и Британия будут производить 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц, - Сибига

Украина и Британия наращивают сотрудничество. В частности, это касается совместного производства дронов-перехватчиков Octopus.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сибига во время форума в годовщину подписания между Украиной и Британией исторического Соглашения о 100-летнем партнерстве отметил, что безопасность, экономика и политика - это три ключевых измерения сотрудничества между странами.

"Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более чем 170 млрд гривен ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы", - сказал он.

Также, по словам министра, уже с февраля Украина и Британия выходят на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Сибига назвал партнерство между Украиной и Британией "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".

Отдельно он обратил внимание, что Британия ввела санкции против более 540 танкеров, которые обходили "потолок цен" на российскую нефть и обеспечивали "топливо российской военной машине".