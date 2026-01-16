ua en ru
Украина и Британия будут производить 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц, - Сибига

Киев, Пятница 16 января 2026 18:13
UA EN RU
Украина и Британия будут производить 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц, - Сибига Иллюстративное фото: Украина и Британия производят дроны Octopus (mod.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Британия наращивают сотрудничество. В частности, это касается совместного производства дронов-перехватчиков Octopus.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сибига во время форума в годовщину подписания между Украиной и Британией исторического Соглашения о 100-летнем партнерстве отметил, что безопасность, экономика и политика - это три ключевых измерения сотрудничества между странами.

"Великобритания взяла на себя долгосрочное обязательство по военной поддержке Украины. Речь идет о более чем 170 млрд гривен ежегодно на нашу оборону в ближайшие, самые критические годы", - сказал он.

Также, по словам министра, уже с февраля Украина и Британия выходят на ежемесячное производство тысячи дронов-перехватчиков Octopus.

Сибига назвал партнерство между Украиной и Британией "настоящим союзничеством ради неделимой европейской безопасности и общего будущего".

Отдельно он обратил внимание, что Британия ввела санкции против более 540 танкеров, которые обходили "потолок цен" на российскую нефть и обеспечивали "топливо российской военной машине".

Дрон-перехватчик Octopus

Украинский дрон‑перехватчик Octopus разработан для противодействия ударным беспилотникам типа "Шахед" и другим воздушным целям.

Проект реализовали украинские военные инженеры при поддержке британских специалистов. Разработка длилась около двух лет с участием инженерных подразделений ВСУ, Министерства обороны Украины и международных партнеров.

В октябре 2025 года беспилотник был представлен президентом Владимиром Зеленским премьер‑министру Великобритании Киру Стармеру во время встречи в Лондоне.

При этом в конце ноября Украина и Британия подписали соглашение, согласно которому дроны-перехватчики начали производить на британской территории.

ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
