Україна і Британія вироблятимуть 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць, - Сибіга

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Сибіга під час форуму в річницю підписання між Україною та Британією історичної Угоди про 100-річне партнерство наголосив, що безпека, економіка та політика - це три ключові виміри співпраці між країнами.

"Велика Британія взяла на себе довгострокове зобов'язання щодо військової підтримки України. Йдеться про більш ніж 170 млрд гривень щорічно на нашу оборону в найближчі, найкритичніші роки", - сказав він.

Також, за словами міністра, вже з лютого Україна і Британія виходять на щомісячне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

Сибіга назвав партнерство між Україною та Британією "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".

Окремо він звернув увагу, що Британія запровадила санкції проти понад 540 танкерів, які обходили "стелю цін" на російську нафту і забезпечували "паливо російській військовій машині".