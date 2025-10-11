ua en ru
Украина и Британия договорились о совместном производстве артиллерии: запускают LYRA

Украина, Суббота 11 октября 2025 11:43
Украина и Британия договорились о совместном производстве артиллерии: запускают LYRA Фото: Украина и Британия договорились о совместном производстве артиллерии (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Кава

На полях Международного форума оборонных индустрий DFNC3 между Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании и Министерством обороны Украины подписано заявление о намерениях по программе LYRA - партнерства в сфере технологий для поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, документ фиксирует намерение сторон совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии и предусматривает создание рабочей группы для координации совместных проектов в рамках программы LYRA.

Министр пояснил, что целью LYRA является усиление обороноспособности обеих стран путем объединения украинского и британского оборонно-промышленного и научного потенциала. Это позволит осуществлять совместную разработку, модернизацию и масштабирование производства необходимых систем вооружения.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что по итогам форума была подписана проектная договоренность о совместном с Великобританией производстве артиллерии.

Британия и Украина

По словам министра Вооруженных сил Великобритании, Королевство планирует реализовать с Украиной и другие проекты, в частности по производству бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам... Но в целом Украина для нас - важный партнер в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - добавил он.

Издание Bloomberg напоминает, что президент Владимир Зеленский недавно призвал партнеров помочь с финансированием производства вооружений, создавать совместные предприятия или осуществлять прямые закупки для украинской армии.

Как сообщалось, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль пообещал обеспечить 1000 дронов-перехватчиков в сутки для противодействия российским атакам.

В то же время Великобритания заявила об усилении своих систем ПВО, заключив крупный контракт на поставку ракетных систем.

