Україна і Британія домовились про спільне виробництво артилерії: запускають LYRA

Україна, Субота 11 жовтня 2025 11:43
Україна і Британія домовились про спільне виробництво артилерії: запускають LYRA Фото: Україна і Британія домовились про спільне виробництво артилерії (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Кава

На полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 між Державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України підписано заяву про наміри щодо програми LYRA - партнерства у сфері технологій для поля бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, документ фіксує намір сторін спільно розробляти та масштабувати оборонні технології і передбачає створення робочої групи для координації спільних проєктів у межах програми LYRA.

Міністр пояснив, що метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового та наукового потенціалу. Це дасть змогу здійснювати спільну розробку, модернізацію та масштабування виробництва необхідних систем озброєння.

Крім того, Шмигаль повідомив, що за підсумками форуму було підписано проєктну домовленість про спільне з Великою Британією виробництво артилерії.

Британія та Україна

За словами міністра Збройних сил Великої Британії, Королівство планує реалізувати з Україною й інші проєкти, зокрема з виробництва бомб.

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин... Але загалом Україна для нас - важливий партнер у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", - додав він.

Видання Bloomberg нагадує, що президент Володимир Зеленський нещодавно закликав партнерів допомогти з фінансуванням виробництва озброєнь, створювати спільні підприємства або здійснювати прямі закупівлі для української армії.

Як повідомлялось, нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити 1000 дронів-перехоплювачів на добу для протидії російським атакам.

Водночас Британія заявила про посилення своїх систем ППО, уклавши великий контракт на постачання ракетних систем.

