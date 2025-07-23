Израиль и ХАМАС договорились? Уиткофф летит в Доху на переговоры по Газе

Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в регион для дальнейших переговоров.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Она подтвердила, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф направляется в регион, чтобы продвинуть текущие переговоры о прекращении огня в Газе и соглашение об освобождении заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость в создании гуманитарного коридора в рамках соглашения.

"Он заявил, что гуманитарная ситуация в Газе - это главная проблема, с которой мы сталкиваемся", - отметила Брюс.

В свою очередь, источник, участвующий в переговорах, сообщил израильским журналистам, что посредники все еще ждут ответа от ХАМАС на обновленное предложение Израиля о передислокации войск ЦАХАЛа в Газе в течение обсуждаемого 60-дневного перемирия.