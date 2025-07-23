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Израиль и ХАМАС договорились? Уиткофф летит в Доху на переговоры по Газе

Среда 23 июля 2025 00:25
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Израиль и ХАМАС договорились? Уиткофф летит в Доху на переговоры по Газе Фото: спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Израиль и ХАМАС согласовали рамки прекращения огня в Газе и создания гуманитарного коридора. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в регион для дальнейших переговоров.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Она подтвердила, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф направляется в регион, чтобы продвинуть текущие переговоры о прекращении огня в Газе и соглашение об освобождении заложников, удерживаемых террористической организацией ХАМАС.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул необходимость в создании гуманитарного коридора в рамках соглашения.

"Он заявил, что гуманитарная ситуация в Газе - это главная проблема, с которой мы сталкиваемся", - отметила Брюс.

В свою очередь, источник, участвующий в переговорах, сообщил израильским журналистам, что посредники все еще ждут ответа от ХАМАС на обновленное предложение Израиля о передислокации войск ЦАХАЛа в Газе в течение обсуждаемого 60-дневного перемирия.

Усилия Трампа по прекращению огня в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком 60 дней.

Он тогда выразил надежду на то, что Катар и Египет, которые выступают посредниками, передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.

В то же время 20 июля ЦАХАЛ объявил о начале наземных операций в одном из немногих районов в центре Газы. Однако ранее армия не применяла сухопутное наступление.

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ХАМАС Израиль Стив Уиткофф Сектор Газа
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