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Трамп теряет терпение из-за Путина, - Рубио

Воскресенье 27 июля 2025 06:03
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Трамп теряет терпение из-за Путина, - Рубио Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп теряет терпения из-за безрезультатности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

По его словам, американский лидер все еще заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Трамп хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на это.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - отметил Рубио.

Он добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

"Пора действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил Рубио.

Трамп дал Путину 50 дней

Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по Украине. Он пообещал ввести жесткие экономические меры против России, если Кремль продолжит затягивать процесс.

На достижение соглашения Трамп дал Путину 50 дней. Позже у него попросили комментарий по поводу жесткого дедлайна для России. Трамп заявил, что РФ будет "очень плохо", если она не уложится в указанный срок.

На днях он не исключил введения ограничений даже раньше 50 дней.

В то же время, исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши также напомнила Москве о дедлайне Трампа. Она отметила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны в Украине.

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Владимир Путин Дональд Трамп Марко Рубио Война в Украине
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