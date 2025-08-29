RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина хочет юридически закрепленных гарантий от ключевых стран Европы и США, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

По его словам, уже есть определение базовых вещей относительно гарантий безопасности и они будут представлены союзникам.

"В любом случае будет диалог и споры, и это нормально, свобода слова. Это будет, я не могу сказать дату. Мы хотим сначала построить инфраструктуру и понимать, какая будет эта "хореография" этого, и это очень важно", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на следующей неделе хочет обсудить это, а потом "за какое-то небольшое время понять, кто на что готов".

"Что мы хотим? Чтобы эти гарантии безопасности от ключевых стран Европы и от США были поддержаны парламентами и Конгрессом. Да, мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности. Мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ", - подчеркнул президент.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.

25 августа президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Тем временем Евросоюз определил, как будет участвовать в гарантиях безопасности Украины. Речь идет об учебных и гражданских миссиях, а также о роли нейтральных государств.

Сегодня Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеГарантии безопасности