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Украина хочет, чтобы G7 вдвое снизила потолок цен на российскую нефть

Брюссель, Вторник 20 мая 2025 18:20
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Украина хочет, чтобы G7 вдвое снизила потолок цен на российскую нефть Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потолок цен на российскую нефть сейчас составляет 60 долларов. Странам "Большой семерки" необходимо снизить его вдвое.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Предельная цена на нефть, с нашей точки зрения, наша позиция (заключается в том, что - ред.) разумная предельная цена (составляет - ред.) 30 долларов", - отметил Сибига.

К слову, Британия и ЕС уже пообещали, что они также будут работать над снижением предельной цены на российскую нефть.

Предельная цена на российскую нефть

Напомним, ранее "Большая семерка" установила предельную цену на российскую нефть - 60 долларов за баррель.

Только вчера, 19 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис пообещал, что блок уже на этой неделе предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на нефть РФ.

Домбровскис не уточнил, до какого именно уровня планируется снизить предельную цену. Но, по данным источников Reuters, речь идет о 50 долларах за баррель.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что потолок цен на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель обвалит возможности РФ финансировать войну.

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