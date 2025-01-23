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У Зеленского назвали желаемую цену на российскую нефть

Четверг 23 января 2025 20:33
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У Зеленского назвали желаемую цену на российскую нефть Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Последствием этого будет обвал возможностей России финансировать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти - это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену в 30 долларов", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть.

"Потому что последствием этого будет обвал российских возможностей финансировать войну", - добавил руководитель ОП.

"Потолок цен" на российскую нефть

Напомним, потолок цен на российскую нефть установили страны ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.

Сегодня президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снова снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстрее закончить войну России против Украины.

Кроме того, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" изучают возможность усилить "потолок цен" на российскую нефть.

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