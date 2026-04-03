Украина в декабре ликвидировала российского генерала у берегов Ливии, - RFI

Ликвидация генерала

Один из источников издания рассказал, что в момент атаки на танкер Qendil на борту находились около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки, замаскированных под моряков.

"Это лучший способ передвижения для российского разведчика", - сказал собеседник RFI.

Ливийские собеседники журналистов утверждают, что в результате удара два человека погибли и семь - получили ранения. Среди погибших был и Аверьянов, который является высокопоставленным представителем российской разведки.

Этого генерала считали одним из фаворитов на пост лидера группы "Вагнер", преобразованной в Africa Corps.

Россия могла отомстить

Менее чем через неделю начальник штаба армии на западе Ливии и самая высокопоставленная военная фигура в Триполи Мохаммед аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе. Его самолет разбился в Турции через несколько минут после вылета из Анкары.

Ливийские источники RFI считают, что так Россия отомстила за то, что Ливан якобы предоставил Украине свою территорию для атак на танкеры "теневого флота".

Что известно об Андрее Аверьянове

Андрей Аверьянов - российский военный деятель, генерал. Его имя фигурирует в санкционных списках Минфина США и Совета ЕС, где он указывается как лицо, связанное с российскими структурами военной разведки.

Также Аверьянов упоминался в материалах расследований болгарской прокуратуры, касающихся взрывов на военных складах и других инцидентов.