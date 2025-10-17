Украина увеличила импорт электроэнергии из Европы до максимума

Несмотря на обстрелы энергообъектов, Украина укрепляет энергосистему благодаря импорту и развитию распределенной генерации. В октябре импорт электроэнергии достиг максимального разрешенного уровня.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Энергосистема готова к зиме

Руководство НЭК "Укрэнерго" обсудило с представителями Федерации работодателей Украины состояние готовности энергосистемы к отопительному сезону, развитие распределенной генерации и возможности импорта электроэнергии.

"На сегодня высоковольтная сеть "Укрэнерго" полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии. Если бы не российские обстрелы, мы могли бы сказать, что никаких трудностей во время отопительного сезона не ожидаем. К сожалению, удары врага по энергообъектам продолжаются", - заявил Зайченко.

По его словам, Россия продолжает атаковать как объекты генерации, так и подстанции. В этих условиях важным является диалог с бизнесом, в частности по привлечению резервных установок питания к работе на рынке электроэнергии. Это будет способствовать развитию системы распределенной генерации, что повышает энергетическую устойчивость страны.

Резкий рост малой генерации

По данным компаний, которые производят электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации с начала года составляет 270%. Также существенно выросли объемы установок для хранения энергии.

В "Укрэнерго" отмечают, что этому способствовала активная разъяснительная работа с бизнесом и проведение спецаукционов на долгосрочное предоставление вспомогательных услуг. Такое сотрудничество позволяет укрепить внутреннюю энергетическую стабильность перед зимним периодом.

Импорт электроэнергии вырос до максимума

Максимальная мощность импорта электроэнергии в октябре выросла до 2,1 ГВт, что является самым высоким показателем за последние месяцы. Это позволяет увеличить резервы поставок в случае повреждений украинской генерации во время атак.

"Для увеличения технических возможностей импорта происходит необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR)", - сообщили в "Укрэнерго".

Новые тарифы и сотрудничество с бизнесом

Во время встречи также обсуждались проекты тарифов на диспетчеризацию и передачу электроэнергии на 2026 год. Документы уже прошли стадию общественного обсуждения и переданы на рассмотрение НКРЭКУ.

В "Укрэнерго" отмечают, что откровенный диалог с промышленностью позволяет лучше координировать действия во время военных рисков и обеспечить стабильность энергосистемы даже в условиях постоянных атак.