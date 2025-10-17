ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина увеличила импорт электроэнергии из Европы до максимума

Украина, Пятница 17 октября 2025 11:58
UA EN RU
Украина увеличила импорт электроэнергии из Европы до максимума Фото: Импорт электроэнергии в Украину вырос до максимума (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на обстрелы энергообъектов, Украина укрепляет энергосистему благодаря импорту и развитию распределенной генерации. В октябре импорт электроэнергии достиг максимального разрешенного уровня.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Энергосистема готова к зиме

Руководство НЭК "Укрэнерго" обсудило с представителями Федерации работодателей Украины состояние готовности энергосистемы к отопительному сезону, развитие распределенной генерации и возможности импорта электроэнергии.

"На сегодня высоковольтная сеть "Укрэнерго" полностью готова к передаче зимних объемов электроэнергии. Если бы не российские обстрелы, мы могли бы сказать, что никаких трудностей во время отопительного сезона не ожидаем. К сожалению, удары врага по энергообъектам продолжаются", - заявил Зайченко.

По его словам, Россия продолжает атаковать как объекты генерации, так и подстанции. В этих условиях важным является диалог с бизнесом, в частности по привлечению резервных установок питания к работе на рынке электроэнергии. Это будет способствовать развитию системы распределенной генерации, что повышает энергетическую устойчивость страны.

Резкий рост малой генерации

По данным компаний, которые производят электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации с начала года составляет 270%. Также существенно выросли объемы установок для хранения энергии.

В "Укрэнерго" отмечают, что этому способствовала активная разъяснительная работа с бизнесом и проведение спецаукционов на долгосрочное предоставление вспомогательных услуг. Такое сотрудничество позволяет укрепить внутреннюю энергетическую стабильность перед зимним периодом.

Импорт электроэнергии вырос до максимума

Максимальная мощность импорта электроэнергии в октябре выросла до 2,1 ГВт, что является самым высоким показателем за последние месяцы. Это позволяет увеличить резервы поставок в случае повреждений украинской генерации во время атак.

"Для увеличения технических возможностей импорта происходит необходимая работа в рамках Региона расчета пропускной способности Восточной Европы (EE CCR)", - сообщили в "Укрэнерго".

Новые тарифы и сотрудничество с бизнесом

Во время встречи также обсуждались проекты тарифов на диспетчеризацию и передачу электроэнергии на 2026 год. Документы уже прошли стадию общественного обсуждения и переданы на рассмотрение НКРЭКУ.

В "Укрэнерго" отмечают, что откровенный диалог с промышленностью позволяет лучше координировать действия во время военных рисков и обеспечить стабильность энергосистемы даже в условиях постоянных атак.

Напомним, в Украине из-за российских обстрелов возобновились аварийные отключения электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозирует, что они продлятся еще неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Отключения света
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит