Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа на фоне атак РФ, - Зеленский

На фоне российских атак по энергообъектам Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа. Однако для этого необходимо достаточно средств.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

"Они (россияне - ред.) атакуют наши газовые хранилища, водоснабжение и вообще нашу газовую инфраструктуру, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но в основном речь идет о средствах. По состоянию на сейчас, газ - это не проблема", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, проблема - это иметь достаточно средств для того, чтобы закупить этот газ.

"Мы понимаем, где можно его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнеры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о средствах", - отметил президент.

Речь о европейских, в частности норвежских, партнерах.

"И также это могут быть представители Среднего Востока. Мы также на эти отношения опирались прошлой зимой. Мы понимаем, где закупить газ, но опять же вопрос, где получить достаточно средств. Но нам все удастся", - добавил Зеленский.