Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа на фоне атак РФ, - Зеленский
На фоне российских атак по энергообъектам Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа. Однако для этого необходимо достаточно средств.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
"Они (россияне - ред.) атакуют наши газовые хранилища, водоснабжение и вообще нашу газовую инфраструктуру, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но в основном речь идет о средствах. По состоянию на сейчас, газ - это не проблема", - сказал Зеленский.
В то же время, по его словам, проблема - это иметь достаточно средств для того, чтобы закупить этот газ.
"Мы понимаем, где можно его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнеры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о средствах", - отметил президент.
Речь о европейских, в частности норвежских, партнерах.
"И также это могут быть представители Среднего Востока. Мы также на эти отношения опирались прошлой зимой. Мы понимаем, где закупить газ, но опять же вопрос, где получить достаточно средств. Но нам все удастся", - добавил Зеленский.
Удары по энергетике Украины
Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.
Враг, в частности, нацелился на Черниговскую, Киевскую и Сумскую области - это привело к масштабным отключениям и даже введению графиков отключения света.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина продолжит защищать свою энергетику несмотря на недостаток систем противовоздушной обороны.
Также, по его словам, есть несколько планов, если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру.
"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" - когда мы больше используем свою добычу", - пояснил президент.