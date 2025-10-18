Когда в Киеве включат отопление: что говорят в КГГА
В Киеве погода пока позволяет не начинать отопительный сезон в домах. Отопление пока что включили только в учреждениях социальной сферы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в эфире"Киев24".
По словам Пантелеева, на улице сейчас довольно тепло, несмотря на то, что уже середина октября. Синоптики прогнозируют дальше +16 градусов, что фактически позволяет пока не включать отопление.
По отоплению для жилых домов - его могут запустить уже в ноябре. Сейчас газ нужно использовать взвешенно из-за российских терактов против газовой инфраструктуры. Не исключается, что газ понадобится в январе или феврале.
В то же время заместитель руководителя КГГА отметил, что технические возможности позволяют запустить отопление прямо сейчас. Но пока достаточно того, что с теплом уже школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы.
"Сейчас везде, где нужно, тепло уже есть... Пока что до конца месяца мы будем в таком режиме", - добавил Пантелеев.
Тем временем в Киевской области уже начинают подготовку к старту отопительного сезона. Решение о подаче тепла в дома регулируют органы местного самоуправления.
А в Одессе отопительный сезон начнется не раньше 1 ноября. Причина - введенные властями ограничения на потребление природного газа.
Когда начнут массово подавать тепло в дома украинцев и какая в целом ситуация с отопительным сезоном в разных регионах страны - в материале РБК-Украина.