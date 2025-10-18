ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Когда в Киеве включат отопление: что говорят в КГГА

Киев, Суббота 18 октября 2025 20:44
UA EN RU
Когда в Киеве включат отопление: что говорят в КГГА Иллюстративное фото: погода пока позволяет не включать отопление, считают в КГГА (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве погода пока позволяет не начинать отопительный сезон в домах. Отопление пока что включили только в учреждениях социальной сферы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в эфире"Киев24".

По словам Пантелеева, на улице сейчас довольно тепло, несмотря на то, что уже середина октября. Синоптики прогнозируют дальше +16 градусов, что фактически позволяет пока не включать отопление.

По отоплению для жилых домов - его могут запустить уже в ноябре. Сейчас газ нужно использовать взвешенно из-за российских терактов против газовой инфраструктуры. Не исключается, что газ понадобится в январе или феврале.

В то же время заместитель руководителя КГГА отметил, что технические возможности позволяют запустить отопление прямо сейчас. Но пока достаточно того, что с теплом уже школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы.

"Сейчас везде, где нужно, тепло уже есть... Пока что до конца месяца мы будем в таком режиме", - добавил Пантелеев.

Тем временем в Киевской области уже начинают подготовку к старту отопительного сезона. Решение о подаче тепла в дома регулируют органы местного самоуправления.

А в Одессе отопительный сезон начнется не раньше 1 ноября. Причина - введенные властями ограничения на потребление природного газа.

Когда начнут массово подавать тепло в дома украинцев и какая в целом ситуация с отопительным сезоном в разных регионах страны - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Отопительный сезон
Новости
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов