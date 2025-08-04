Украина готовится к визиту Эрдогана: посол раскрыл, какая тема станет главной
Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана. Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами.
Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.
По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Личное приглашение Эрдогану передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с турецким лидером.
"Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации", - сказал Джелял.
Дипломат также отметил, что ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Этот документ важен как для стратегического партнерства, так и для значительной части украинского бизнеса.
"Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом", - пояснил Джелял.
Свободная торговля Украины и ЕС свободная торговля
Напомним, что Европейский Союз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию Украины в июне 2022 года после полномасштабного вторжения России. Квоты отменили, поскольку российские оккупанты создали угрозу традиционным торговым морским путям Украины.
По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям".