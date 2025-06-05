ЕС меняет "безвиз" на квоты: как Украина будет торговать с Европой и чего ждать аграриям

"Год назад, когда мы последний раз пролонгировали автономные торговые меры, Еврокомиссия предупредила, что продолжение в 2024 году будет последним. Не будет нового продления АТЗ, зато Еврокомиссия проведет с нами пересмотр по ст. 29 Соглашения об ассоциации (то есть, будет рассматриваться новый торговый режим - ред.)", - сказал Тарас Качка 20 мая во время конференции "Торговые войны - искусство защиты".

Режим торгового безвиза для продукции из Украины заканчивается 5 июня 2025 года. Должны признать, что он сыграл очень значительную роль для поддержки экономики Украины, особенно в 2022-2023 годах. Ту продукцию, которую до войны Украина традиционно вывозила морем на рынки Азии и Африки, наша страна смогла продать на рынок ЕС.

Глава Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрцукор" Яна Кавушевская рассказала РБК-Украина, что до 2022 года значительная часть украинского сахара экспортировалась в страны Средней Азии (Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). Сахар ехал по железной дороге через территорию России. С началом полномасштабного вторжения этот рынок был фактически потерян. Если в 2018 году 47% сахара экспортировалось в Узбекистан, то в 2024 году 40% продукта поставлялось в страны ЕС. Похожая картина была характерна и для другой агропродукции.

"То, что мы не смогли физически вывезти на третьи рынки, мы смогли переориентировать (на рынок ЕС - ред.) и это для нас реально стало спасением", - прокомментировала РБК-Украина глава комитета по евроинтеграции "Украинского клуба аграрного бизнеса" Александра Авраменко.

По данным бизнес-ассоциации, если в 2020-2021 годах доля ЕС в структуре экспорта украинской агропродукции в деньгах составляла до 30%, то в 2022-2023 годах она выросла до около 55%, а в прошлом году составляла 52%.

О том, что Украина смогла хорошо воспользоваться режимом торгового безвиза, свидетельствует тот факт, что в 2024 году экспорт биоэтанола в ЕС достиг самого высокого показателя - 100 тысяч тонн, выбрав всю доступную квоту.

"На сегодня в Украине работает 17 биоэтанольных заводов, которые произвели в прошлом году около 180 тысяч тонн биоэтанола, 100 тысяч из них было отправлено на экспорт", - сказал в комментарии РБК-Украина директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Миколаенко.

Переходный период с 6 июня

С 6 июня между Украиной и ЕС прекращает действовать режим торгового безвиза. Еще 22 мая Еврокомиссия одобрила введение переходного режима, который будет действовать с 6 июня и до момента, пока Украина и ЕС не проведут переговоры и не примут новые, долгосрочные правила торговли. Переходное решение предусматривает предоставление Украине квот на экспорт агропродукции в ЕС в размере 7/12 от квот, которые действовали до полномасштабной войны, то есть в 2021 году. Такой размер квот связан с ожиданиями того, что переходный режим может действовать 7 месяцев - с июня по декабрь 2025 года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что обе стороны согласились определиться с постоянным форматом торговли до конца июля этого года. "Следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения", - приводит пресс-центр Минагрополитики слова Стефанишиной.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявил, что объемы квот переходного режима являются достаточными, чтобы Украина не почувствовала ухудшения условий, которые были во время торгового безвиза.

Однако новые ставки квот свидетельствуют о другом. Например, в 2024 году квота на экспорт в ЕС мяса птицы составляла 137 тысяч тонн, а квота на 2021 год была 90 тысяч тонн, то есть 52,5 тысяч тонн на 7 месяцев; квота на экспорт кукурузы была 11,1 млн тонн в прошлом году, на июнь-декабрь этого года - только 379 тысяч тонн. Возникают лимиты на продукцию, которая последние три года поставлялась европейцам без ограничений, например, на пшеницу, молоко, говядину.

Яна Кавушевская также привела пример сахарной отрасли: в 2024 году квота на экспорт сахара составляла 262 тысячи тонн, а квота на июнь-декабрь этого года ожидается на уровне 11,7 тысяч тонн. "То есть, объем - более чем скромный", - сказала она в комментарии РБК-Украина.

По некоторым позициям объемы беспошлинного экспорта в ЕС с 6 июня существенно снизятся (инфографика РБК-Украина)

Отвечая на вопрос, возможен ли экспорт сахара выше квоты, то есть с уплатой пошлины, глава ассоциации "Укрцукор" отметила, что ставка пошлины для сахара составляет 419 евро на тонну, тогда как цена на рынке составляет около 520 евро на тонну. "Пошлина лишает экспорт любого смысла, это заградительная пошлина", - объяснила Кавушевская.

Аргументы Украины на переговорах с ЕС

Одним из главных аргументов украинской стороны в пользу как можно большего присутствия на рынке ЕС является тот факт, что украинские агрокомпании покупают много в Европе семян растений, средства их защиты, технику, топливо и удобрения. По информации ассоциации "Укрцукор", наши компании покупают в ЕС 70% семян сахарной свеклы.

"Не нужно забывать, что в себестоимости выращивания свеклы достаточно весомую долю - более 60% - составляет европейская составляющая, потому что мы покупаем в ЕС семена сахарной свеклы", - сказала РБК-Украина Яна Кавушевская.

Также украинские птицеводы покупают в Европе цыплят. "100% кур в Украине имеют европейское происхождение. Инкубационные яйца, цыплята попадают в Украину из ЕС и все мясо птицы, которое мы выращиваем, имеет немецкое или польское ДНК", - пояснил Тарас Качка.

Украина покупает в Евросоюзе товаров для выращивания свеклы и производства сахара на суммы в разы больше, чем стоимость сахара, который Евросоюз позволяет ввозить из Украины, говорит изданию генеральный директор агрокомпании "Галс Агро" Сергей Кравчук.

Важным аргументом на переговорах в Брюсселе также является тот факт, что украинское сырье поддерживает развитие европейской перерабатывающей промышленности. Цены на сырье из Украины являются более доступными для производителей продуктов питания в ЕС по сравнению с локальным сырьем. В частности, европейская кондитерская промышленность использует украинский сахар и мед. Много европейской продукции является конкурентной на третьих рынках, именно за счет украинского сырья.

"Испанский хамон - за счет чего он конкурентно способен на третьих рынках? За счет того, что испанский хамон, в том числе, выращен на украинской кукурузе", - сказала РБК-Украина Александра Авраменко.

Также в ассоциации привели интересный пример с мясом курицы. Дело в том, что Евросоюз является мощным производителем и потребителем курятины. В прошлом году страны ЕС потребили 12,8 млн тонн курятины каркасным весом (вместе с костями), при этом доля внутренних производителей составляла 95%, сообщила Александра Авраменко.

Среди европейцев очень распространен спрос именно на куриное филе, а другие составляющие курицы (крылья, голени, лапы) они почти не едят и экспортируют их в Африку и Азию. Однако невозможно увеличить производство филе без других составляющих курицы, поэтому европейцы импортируют из Украины только тот компонент, которого им не хватает, то есть филе курицы и это не большие объемы.

"Доля Украины в потреблении мяса птицы в ЕС в 2024 году была 1,5%. Мы со своими объемами не влияем, если посмотреть на весь ЕС", - прокомментировала представительница УКАБ.

Доля Украины на рынкемясаптицы Евросоюза - довольно не значительная (Getty Images)

В отличие от многих дальних стран, украинская продукция является совместимой с европейской. По словам Яны Кавушевской, Украина получает сахар из сахарной свеклы, что является более привычным для европейского населения, по сравнению с конкурентами - Бразилией, Гватемалой и Маврикием, которые получают сахар из сахарного тростника. В ассоциации "Укрцукор" отметили, что Украина - это продолжение похожих географических условий для выращивания сахарной свеклы, которые есть в самой Европе.

По словам Яны Кавушевской, наша общность с ЕС не ограничивается только географией, не следует забывать, что Украина - это страна-кандидат на вступление в Евросоюз. Такими же странами на сегодня есть ряд Балканских государств, которые являются производителями сахара и имеют довольно значительную квоту на снабжение этого продукта в ЕС.

Еще одним важным аргументом в пользу Украины является тот факт, что с 2025 года правительство, производители сахара и профильная ассоциация ввели механизм экспортного лицензирования. В рамках этого механизма квоты на экспорт сахара распределяются организованно между участниками рынка с получением соответствующей лицензии от Министерства экономики, что делает невозможным превышение общей квоты, а следовательно демонстрирует ответственность Украины как торгового партнера.

В пользу украинской позиции также играет глубокая интеграция Украины в цепи поставок с экономикой ЕС. Война только усилила эти процессы.

Участники рынка ожидают как можно более быстрого и успешного завершения переговоров, чтобы не растягивать режим квот 2021 года до декабря и, например, с октября перейти к предсказуемому торговому режиму. "Из-за того, что мы не понимаем, что мы будем делать дальше - это создает большой коридор неопределенности. Чем быстрее будут завершены переговоры, тем проще будет нам найти покупателей, понять, какая будет цена и пути логистики", - сказала Александра Авраменко.

Альтернативные рынки

С 6 июня возможности Украины для экспорта своей агропродукции на рынок ЕС все-таки уменьшится. Это свидетельствует о том, что надо обратить внимание на альтернативные рынки. По информации объединения аграрных компаний "ПУСК", трейдеры украинской пшеницей уже активно смотрят на рынки Азии, а именно на Филиппины, Вьетнам, Бангладеш и Индонезию.

Производители сахара пытаются экспортировать свой товар балкерами (суда для перевозки насыпных грузов) в сравнительно недалекие места назначения - порты Турции и Либерии. Сахаропроизводителям также интересны рынки стран Европы, которые не входят в состав ЕС, например, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, ведь в эти страны сахар можно привезти по суше, что значительно снижает логистические затраты.

Украинские компании ищут новые дальние рынки сбыта своей агропродукции (Getty Images)

Дорогая логистика из-за военной угрозы России на Черном море является самой большой проблемой для поставки продукции на альтернативные рынки. Как сообщила Александра Авраменко, из-за этого фактора многие грузы, а именно готовая продукция (например, томатная паста, яйца), чтобы попасть на мировой рынок, должны сначала доставляться в порты Польши (Гданьск, Гдыня) или Румынии (Костанца) и только там загружаться на суда, которые направляются к конечному потребителю.

Мощными конкурентами нашего агробизнеса на мировом рынке являются страны Южной Америки и та же Россия, которые продают свои товары по доступным ценам. В "Украинском клубе аграрного бизнеса" объяснили, что страхование судов в Одессе на сегодня дороже, чем судов, которые выходят из Новороссийска. Это делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной и дает возможность российским компаниям демпинговать.

"С рынка Китая нас выталкивает именно российская продукция. Иногда наша продукция дороже европейской. Я молчу о товарах, которые производят страны Южной Америки, которые являются крупными аграрными производителями", - прокомментировала РБК-Украина Александра Авраменко.

Несмотря на наличие альтернатив, рынок ЕС остается для Украины высокомаржинальным и максимально близким. Поэтому очень важно как можно скорее завершить переговоры с Еврокомиссией и выйти на новый, длительный и взаимовыгодный режим торговли с ЕС.