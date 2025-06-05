НБУ назвал сумму потерь экспортеров из-за отмены льготной торговли с ЕС

Европейский Союз с 6 июня 2025 года возвращает довоенные условия торговли с Украиной. Это будет стоить экспортерам определенных потерь.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

"По нашим оценкам чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов", - сказал он.

Как отметил Николайчук, этот эффект является весомым для платежного баланса и валютного рынка, в то же время "он точно не является критическим и точно может компенсироваться определенными мерами монетарной и валютно-курсовой политики".

Заместитель главы НБУ напомнил, что с 6 июня ЕС возвращает торговлю с Украиной по условиям Соглашения о свободной торговле. Этим соглашением предусмотрено около 30 квот. "Если поставки будут происходить в пределах этих квот, то, конечно, это серьезно повлияет на экспорт", - сказал он.

Он напомнил, что определенные квоты уже действовали в прошлом году: на кукурузу, яйца, сахар, овес, птицу. "И экспорт этих товаров происходил за пределами этих квот, что свидетельствует о сохранении конкурентоспособности украинских товаров на рынке ЕС даже с учетом этих квот", - сказал Николайчук.

Кроме того, в прошлом году благодаря морскому коридору возобновились поставки наших продовольственных товаров на рынки Азии, Африки, и эти процессы продолжаются и даже усиливаются.