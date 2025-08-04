Україна готується до візиту Ердогана: посол розкрив, яка тема стане головною

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпі Ердогана. Ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна .

За його словами, українська сторона зараз активно працює над організацією візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до України. Особисте запрошення Ердогану передав президент Володимир Зеленський, і, як зазначив дипломат, він сам підтвердив це запрошення під час недавньої зустрічі з турецьким лідером.

"Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації", - сказав Джелял.

Дипломат також наголосив, що ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Цей документ є важливим як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.

"Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Ця угода важлива і для значної частини нашого бізнесу, хоча для деяких вона може створити напругу через посилення конкуренції. Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком", - пояснив Джелял.