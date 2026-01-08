Украина готовится к выборам: ЦИК уже имеет предложения, рабочая группа снова собралась

Рабочая группа по подготовке выборов в Украине в особый или послевоенный период сегодня собралась во второй раз. Перед этим ЦИК подготовила свои предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ЦИК и трансляцию заседания группы.

ЦИК подготовила предложения

Центральная избирательная комиссия в среду, 7 января заседании одобрила предложения по организации и проведению общегосударственных выборов после завершения или отмены военного положения в Украине.

Предложения будут направлены в Комитет Верховной Рады по вопросам организации власти, местного самоуправления и регионального развития и в Рабочую группу по подготовке законопроектов по выборам в особый или послевоенный период.

ЦИК отмечает, что с начала полномасштабной агрессии РФ изучает потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть во время проведения послевоенных выборов, и ищет способы их решения.

Первый пакет законодательных предложений Комиссия подготовила еще в сентябре 2022 года.

Сейчас работа продолжается в трех рабочих группах, которые занимаются:

обновлением сведений об избирателях для проведения послевоенных выборов;

организацией голосования украинцев, находящихся за рубежом в день выборов;

планом мероприятий для подготовки и проведения выборов после войны.

По результатам этой работы ЦИК подготовила законодательные предложения, учитывающие особенности и потенциальные риски будущих выборов президента и народных депутатов Украины, которые не состоялись из-за военного положения.

В то же время Комиссия заявляет, что "никоим образом не настаивает, что предложенные ею предложения являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов".

"Наоборот, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии для поиска ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", - заявили в ЦИК.

Также предложения ЦИК учитывают евроинтеграционные обязательства Украины и рекомендации Еврокомиссии по послевоенным выборам.

Комиссия добавляет, что планирует и в дальнейшем работать над обновлением предложений и способствовать дискуссии в парламенте и Рабочей группе.

Рабочая группа по выборам собралась во второй раз

Сегодня, 8 января рабочая группа по подготовке законодательных предложений по выборам собралась на второе заседание.

Ее повестка дня охватывает два вопроса:

Первое - особенности порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов.

- особенности порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и послевоенных выборов. Второе - организационные моменты по формированию подгрупп для работы над законопроектом.

Традиционно заседание открыл первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который возглавляет рабочую группу по вопросам выборов.

Отметим, что впервые рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов в Украине собралась 26 декабря 2025 года и сообщила, что будет собираться при необходимости, но минимум раз в две недели.

Подготовка к выборам в Украине

Напомним, после слов главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова проводить выборы в течение 60-90 дней после обеспечения безопасности граждан и принятия необходимых законодательных изменений.

Среди ключевых вопросов он назвал безопасность избирателей, участие военных на фронте, голосование украинцев за рубежом и регистрацию внутренне перемещенных лиц.