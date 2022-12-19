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Украина готовится к любому развитию событий: Данилов прокомментировал встречу Путина и Лукашенко

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Украина, Понедельник 19 декабря 2022 22:52
Украина готовится к любому развитию событий: Данилов прокомментировал встречу Путина и Лукашенко Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина готовится к любому развитию событий после встречи в Минске президента России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Как отметил Данилов, президент РФ Владимир Путин во время визита в Минск "давил на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины". Однако, по мнению секретаря СНБО, у самопровозглашенного президента Беларуси нет большого желания делать этот шаг.

"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне будут сейчас делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принять в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий и напомнил, что на вчерашнем заседании Ставки верховного главнокомандующего ситуация в Беларуси была на повестке дня.

"Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться", - добавил секретарь СНБО.

Недавно РБК-Украина сообщало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия не сможет продвигаться дальше по пути ракетных ударов и ей придется прекратить свою агрессию, поскольку Украина постоянно уменьшает потенциал российской армии.

Позже мы писали о встрече диктаторов: почему Путин приехал в Лукашенко.

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