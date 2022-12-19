Україна готується до будь-якого розвитку подій: Данілов прокоментував зустріч Путіна і Лукашенка

Україна готується до будь-якого розвитку подій після зустрічі у Мінську президента Росії Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Як зазначив Данілов, президент РФ Володимир Путін під час візиту до Мінська "тиснув на президента Білорусі Олександра Лукашенка, аби той погодився направити білоруські війська на війну проти України". Однак, на думку секретаря РНБО, самопроголошений президент Білорусі не має великого бажання робити цей крок.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка взяти в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", - сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій, і нагадав, що на вчорашньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача ситуація у Білорусі була на порядку денному.

"Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", - додав секретар РНБО.